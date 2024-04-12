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· Ульяна Сенько

Вот и всё. Глава Центрального банка Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

Вот и всё. Глава Центрального банка Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

dzen.ru

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Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, поделилась ожиданиями относительно инфляции в стране, указывая на вероятный пик во втором квартале 2024 года и предполагаемое снижение инфляционных рисков к осени.

По ее словам, годовой инфляционный индекс интегрирует данные о прошлогодней экономической активности, включая базовые эффекты. Андрей Ганган, представитель Центрального банка, подчеркивает, что хотя темпы инфляции замедляются, они всё еще выше желаемых уровней, хотя и соответствуют текущим прогнозам банка.

В Приморском крае отмечено повышение потребительских цен, особенно в сегменте продуктов питания, где некоторые фрукты подешевели, тогда как цены на фруктовые соки, рыбу и воду увеличились.

Эта тенденция свидетельствует об экономических флуктуациях, воздействующих на ценообразование и в конечном итоге затрагивающих уровень жизни граждан России.

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