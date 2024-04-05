Вот и всё. Глава ЦБ России Набиуллина решительно готовит россиян к высоким ценам

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ, прогнозирует наступление максимальных годовых показателей инфляции в период второго квартала 2024 года.

Однако ожидается, что пиковые значения уступят место стабилизации к осенним месяцам.

По словам Набиуллиной, для оценки годовой инфляции берутся в расчет данные за минувшие 12 месяцев, что делает актуальные показатели результатом не только текущих, но и предшествующих изменений в экономике.

Андрей Ганган, первый заместитель директора денежно-кредитного департамента Банка России, подтвердил, что наблюдаемое замедление инфляционных процессов соответствует прогнозам, разработанным ведомством.

Отчеты из Приморского края показывают увеличение индекса потребительских цен до 100,3% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, с особенно заметным ростом цен на некоторые продукты питания, в то время как стоимость других продуктов, например, цитрусовых, снизилась.

Эти данные подчеркивают взаимосвязь региональной и общенациональной экономики, иллюстрируя, как изменения в одной части страны могут отражать или предвещать более широкие экономические тенденции на уровне всей страны, сообщает «Конкурент».