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· Ульяна Сенько

Вот и всё. Глава ЦБ России Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

Вот и всё. Глава ЦБ России Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

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Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка РФ, предоставила прогнозы относительно трендов инфляции на территории страны, прогнозируя пиковые значения во II квартале текущего года с последующим замедлением к осеннему сезону.

Она акцентирует внимание на том, что индекс инфляции отражает экономическую динамику за предыдущий год и сопутствующие базисные эффекты. Андрей Ганган, замруководителя департамента по монетарной политике Центробанка, отмечает, что, несмотря на снижение темпов роста цен, они все еще превосходят целевые показатели, но соответствуют прогнозным значениям.

На территории Приморского края замечено увеличение индекса потребительских цен, особенно в продовольственном сегменте. Цены на определенные фрукты упали, в то время как стоимость фруктовых соков, рыбы и воды возросла.

Эти колебания в ценах отражают нестабильное экономическое положение, которое влияет на стоимость товаров и услуг, влияя в конечном итоге на жизненный уровень населения в России.

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