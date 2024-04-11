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Вот и всё. Эльвира Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

Вот и всё. Эльвира Набиуллина решительно готовит россиян к небывалым ценам

dp.ru

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Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, делится прогнозами об инфляции в стране, указывая на ее пик во втором квартале 2024 года и последующее заметное уменьшение к осени.

В интервью Набиуллина уточнила, что, несмотря на предполагаемое снижение инфляции к осени, текущие показатели все еще превышают целевые ориентиры Банка России. Она подчеркнула, что для анализа инфляции ключевым является учет экономической активности за предыдущие 12 месяцев и базовых эффектов.

Андрей Ганган из Центрального банка подтвердил, что инфляционные процессы замедляются, но их уровень все еще считается высоким. Данные по Приморскому краю показывают, что индекс потребительских цен незначительно вырос в феврале, отмечая изменения в стоимости различных товарных групп.

Информация от Центрального банка России дает понимание текущих экономических тенденций и их влияния на инфляцию и общий уровень жизни граждан. Предоставленные прогнозы позволяют ожидать снижения инфляционного давления к началу осени, что может стать положительной новостью для экономики страны.

Гражданам и экономистам стоит следить за дальнейшими обновлениями от Центрального банка, чтобы быть в курсе изменений в экономической среде и планировать свои финансовые стратегии соответственно.

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