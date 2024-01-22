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· Алина Алмакаева

Вот и сказочке конец: Центробанк РФ готовится использовать сбережения граждан

Вот и сказочке конец: Центробанк РФ готовится использовать сбережения граждан

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На международной выставке-форуме "Россия", открывая день финансов на стенде Минфина, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объявил, что количество россиян, участвующих в программе долгосрочных сбережений к 2030 году, составит не менее 9 миллионов человек. Он также отметил, что объем вложений может достигнуть 1,2 триллиона рублей, и уже девять негосударственных пенсионных фондов стали операторами этой новой системы. Чистюхин подчеркнул, что важно реализовывать долгосрочные и сложные проекты, для чего требуются длинные деньги. Программа долгосрочных сбережений предоставит возможность гражданам создать финансовые резервы и обеспечить свою старость.

Она предусматривает различные стимулы, включая налоговые льготы и возможность совместного финансирования с государством. Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января и позволяет гражданам простым и удобным способом накапливать средства для получения дополнительного дохода в будущем или создания финансового резерва на случай особых ситуаций. Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству привлечь граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами. Планируется, что необходимые инвестиции граждан составят не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее 1% ВВП в 2026 году.

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