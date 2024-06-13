Вот что ждет всех неработающих пенсионеров в июне

Лето 2024 года принесло ряд изменений в системе поддержки пенсионеров в России.

Разбираемся, на что можно рассчитывать и какие нововведения уже действуют.

Индексация пенсий:

На федеральном уровне дополнительного повышения пенсий в 2024 году не предвидится.

Однако регионы внедряют свои меры поддержки. Например, в Краснодарском крае с 1 июля снижены цены на проезд для пенсионеров.

Транспортные льготы в Краснодарском крае:

Стоимость проездных карт для пенсионеров снижена и варьируется от 380 до 770 рублей в зависимости от вида транспорта.

Льготы доступны не только пенсионерам, но и предпенсионерам, ветеранам труда и военной службы, а также малообеспеченным гражданам.

Новые выплаты для отдельных категорий:

С мая 2024 года граждане старше 80 лет и инвалиды I группы получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии — более 8 000 рублей.

Важно: выплата назначается автоматически, повторно подавать документы не нужно.

Индексация пенсий работающих и неработающих пенсионеров:

Пенсии неработающих пенсионеров индексируются ежегодно с 1 января.

Работающие пенсионеры получают пенсию в прежнем размере, независимо от уровня зарплаты.

Российское государство продолжает работу над совершенствованием системы социальной поддержки пожилых граждан. Следите за новостями и не упускайте возможности получить дополнительные льготы и выплаты!