Вот что ждет всех неработающих пенсионеров в июне
bondik-kids.ru
Лето 2024 года принесло ряд изменений в системе поддержки пенсионеров в России.
Разбираемся, на что можно рассчитывать и какие нововведения уже действуют.
Индексация пенсий:
- На федеральном уровне дополнительного повышения пенсий в 2024 году не предвидится.
- Однако регионы внедряют свои меры поддержки. Например, в Краснодарском крае с 1 июля снижены цены на проезд для пенсионеров.
Транспортные льготы в Краснодарском крае:
- Стоимость проездных карт для пенсионеров снижена и варьируется от 380 до 770 рублей в зависимости от вида транспорта.
- Льготы доступны не только пенсионерам, но и предпенсионерам, ветеранам труда и военной службы, а также малообеспеченным гражданам.
Новые выплаты для отдельных категорий:
- С мая 2024 года граждане старше 80 лет и инвалиды I группы получают удвоенную фиксированную выплату к пенсии — более 8 000 рублей.
- Важно: выплата назначается автоматически, повторно подавать документы не нужно.
Индексация пенсий работающих и неработающих пенсионеров:
- Пенсии неработающих пенсионеров индексируются ежегодно с 1 января.
- Работающие пенсионеры получают пенсию в прежнем размере, независимо от уровня зарплаты.
Российское государство продолжает работу над совершенствованием системы социальной поддержки пожилых граждан. Следите за новостями и не упускайте возможности получить дополнительные льготы и выплаты!
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