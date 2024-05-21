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Вот что ждет всех неработающих пенсионеров уже с 1 июня

Некоторым категориям пенсионеров были предоставлены доплаты в размере 10 тыс. рублей.

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Некоторым категориям пенсионеров были предоставлены доплаты в размере 10 тыс. рублей.

Начиная с 1 июня, некоторые граждане будут получать больше, а другим будет пересчитан размер льготы летом. Подробнее об изменениях в начислении пенсий можно узнать на портале LIFE.

С 1 июня 2024 года пенсионеров ждут новшества на региональном уровне, которые будут различаться в зависимости от их места жительства. По словам ведущего юриста "Европейской юридической службы" Оксаны Красовской, в Краснодарском крае уже с этой даты будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных документов, что является дополнительной мерой социальной поддержки для определенных групп населения региона. Льгота будет доступна при оплате проезда по городским маршрутам наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в рамках городского сообщения.

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