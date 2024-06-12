Вот что ждет всех неработающих пенсионеров с начала июля

Лето 2024 года ознаменовалось важными обновлениями в сфере социальной поддержки пенсионеров в России, включая пересмотр льгот и пенсионных начислений.

В рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин указал, что текущие меры адекватны и не требуют дополнительного увеличения пенсионных выплат.

На региональном уровне, например в Краснодарском крае, с 1 июля были проиндексированы стоимости месячных проездных для пенсионеров, что позволяет снизить их транспортные расходы. Цены колеблются от 380 рублей за проезд на муниципальном автобусе до 770 рублей за мультипроездной, включающий автобус, троллейбус и трамвай.

Юридические эксперты уточняют, что эти льготы доступны не только для пенсионеров, но и для лиц предпенсионного возраста, ветеранов труда и военной службы, а также для других категорий граждан, чьи доходы не превышают прожиточный минимум в регионе.

Дополнительные выплаты были предоставлены гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы, которые с мая получили удвоенные фиксированные выплаты, увеличивающие их пенсии на свыше 8 тысяч рублей. Тем, кто уже получил эту прибавку ранее, повторное начисление не предусмотрено.

Юрист Елена Кузнецова добавила, что пенсии неработающих пенсионеров пересматриваются ежегодно с 1 января, в то время как для тех пенсионеров, кто вернулся к работе, размер пенсионных выплат остаётся неизменным вне зависимости от их занятости.

Кроме того, в канун Дня Победы, Социальный фонд России осуществил автоматические выплаты праздничных надбавок ветеранам Великой Отечественной войны, выплатив 10 тысяч рублей каждому из 9,7 тысячи участников. Эти суммы были включены в апрельские перечисления и не требовали подачи заявлений от получателей.

Эти инициативы демонстрируют стремление правительства улучшить материальное положение пенсионеров и обеспечить им достойные условия для жизни после выхода на пенсию.