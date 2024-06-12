Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вот что ждет всех неработающих пенсионеров с начала июля

Лето 2024 года ознаменовалось важными обновлениями в сфере социальной поддержки пенсионеров в России, включая пересмотр льгот и пенсионных начислений.

rv-ryazan.ru

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года ознаменовалось важными обновлениями в сфере социальной поддержки пенсионеров в России, включая пересмотр льгот и пенсионных начислений.

В рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин указал, что текущие меры адекватны и не требуют дополнительного увеличения пенсионных выплат.

На региональном уровне, например в Краснодарском крае, с 1 июля были проиндексированы стоимости месячных проездных для пенсионеров, что позволяет снизить их транспортные расходы. Цены колеблются от 380 рублей за проезд на муниципальном автобусе до 770 рублей за мультипроездной, включающий автобус, троллейбус и трамвай.

Юридические эксперты уточняют, что эти льготы доступны не только для пенсионеров, но и для лиц предпенсионного возраста, ветеранов труда и военной службы, а также для других категорий граждан, чьи доходы не превышают прожиточный минимум в регионе.

Дополнительные выплаты были предоставлены гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы, которые с мая получили удвоенные фиксированные выплаты, увеличивающие их пенсии на свыше 8 тысяч рублей. Тем, кто уже получил эту прибавку ранее, повторное начисление не предусмотрено.

Юрист Елена Кузнецова добавила, что пенсии неработающих пенсионеров пересматриваются ежегодно с 1 января, в то время как для тех пенсионеров, кто вернулся к работе, размер пенсионных выплат остаётся неизменным вне зависимости от их занятости.

Кроме того, в канун Дня Победы, Социальный фонд России осуществил автоматические выплаты праздничных надбавок ветеранам Великой Отечественной войны, выплатив 10 тысяч рублей каждому из 9,7 тысячи участников. Эти суммы были включены в апрельские перечисления и не требовали подачи заявлений от получателей.

Эти инициативы демонстрируют стремление правительства улучшить материальное положение пенсионеров и обеспечить им достойные условия для жизни после выхода на пенсию.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

Полезное

день назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

перекись от грибка отзывы

Новости Татарстана

22 часа назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

услуги компьютерной помощи в Санкт-Петербурге

Новости Казани

22 часа назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Новости Казани

день назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

Лонгриды

день назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Новости Татарстана

день назад

В Казани с 10 июня запретили купаться на пляжах «Заречье» и «Локомотив»

Новости Казани

день назад

2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани
Лонгриды
2 дня назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане подорожал бензин до 6 копеек

Интересное в Казани

день назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

час назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Казани

час назад

Казанцы жалуются на сквер на улице Белинского
В Казани 12 июня частично ограничат движение транспорта
Новости Казани
5 часов назад

В Казани 12 июня частично ограничат движение транспорта

Новости Татарстана

2 часа назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара

Новости Казани

4 часа назад

Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня

Новости Казани

4 часа назад

Около Новой Туры на трассе под Казанью сбили лосенка
Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем
Интересное в Казани
6 дней назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем