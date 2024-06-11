Вот что ждет всех неработающих пенсионеров с 1 июля

Лето 2024 года оказалось щедрым на нововведения для пенсионеров в России, включая изменения в льготах и пенсионных выплатах.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин объявил, что дополнительная мобилизация пенсионных выплат не планируется, подчеркнув, что существующих мер достаточно для поддержки пенсионеров.

В рамках региональных инициатив, примером чего является Краснодарский край, с 1 июля проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных, что помогает снизить расходы пенсионеров на общественный транспорт. Стоимость проездных будет варьироваться от 380 рублей за проезд на городском автобусе до 770 рублей за комплексный проездной на автобус, троллейбус и трамвай.

Юрист пояснил, что указанные льготы предоставляются пенсионерам, лицам предпенсионного возраста, ветеранам труда и военной службы, а также другим категориям граждан, чей доход не превосходит установленный в регионе прожиточный минимум.

Более того, граждане, которым исполнилось 80 лет до июня 2024 года включительно, а также лица с установленной первой группой инвалидности в мае, получат удвоенную фиксированную выплату, увеличивающую их пенсии более чем на 8 тысяч рублей. Однако повторное начисление этой прибавки не предусмотрено для тех, кто уже получал её ранее.

Юрист Елена Кузнецова добавила, что пенсии неработающих пенсионеров индексируются каждый год с 1 января, в то время как тем, кто возобновил трудовую деятельность после выхода на пенсию, размер пенсии остается неизменным, независимо от последующей занятости.

В дополнение, Социальный фонд России выплатил праздничные надбавки участникам ВОВ к Дню Победы, перечислив 9,7 тысячи россиян по 10 000 рублей каждому. Эти выплаты были сделаны автоматически, без необходимости подачи заявлений, и включены в апрельские перечисления вместе с другими положенными выплатами.

Такие меры и изменения подчеркивают стремление правительства обеспечить адекватную поддержку пенсионерам, улучшить их финансовое положение и обеспечить комфортные условия для жизни на заслуженном отдыхе, сообщает pg11.