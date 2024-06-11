Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вот что ждет всех неработающих пенсионеров с 1 июля

Лето 2024 года оказалось щедрым на нововведения для пенсионеров в России, включая изменения в льготах и пенсионных выплатах.

smartik.ru

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года оказалось щедрым на нововведения для пенсионеров в России, включая изменения в льготах и пенсионных выплатах.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин объявил, что дополнительная мобилизация пенсионных выплат не планируется, подчеркнув, что существующих мер достаточно для поддержки пенсионеров.

В рамках региональных инициатив, примером чего является Краснодарский край, с 1 июля проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных, что помогает снизить расходы пенсионеров на общественный транспорт. Стоимость проездных будет варьироваться от 380 рублей за проезд на городском автобусе до 770 рублей за комплексный проездной на автобус, троллейбус и трамвай.

Юрист пояснил, что указанные льготы предоставляются пенсионерам, лицам предпенсионного возраста, ветеранам труда и военной службы, а также другим категориям граждан, чей доход не превосходит установленный в регионе прожиточный минимум.

Более того, граждане, которым исполнилось 80 лет до июня 2024 года включительно, а также лица с установленной первой группой инвалидности в мае, получат удвоенную фиксированную выплату, увеличивающую их пенсии более чем на 8 тысяч рублей. Однако повторное начисление этой прибавки не предусмотрено для тех, кто уже получал её ранее.

Юрист Елена Кузнецова добавила, что пенсии неработающих пенсионеров индексируются каждый год с 1 января, в то время как тем, кто возобновил трудовую деятельность после выхода на пенсию, размер пенсии остается неизменным, независимо от последующей занятости.

В дополнение, Социальный фонд России выплатил праздничные надбавки участникам ВОВ к Дню Победы, перечислив 9,7 тысячи россиян по 10 000 рублей каждому. Эти выплаты были сделаны автоматически, без необходимости подачи заявлений, и включены в апрельские перечисления вместе с другими положенными выплатами.

Такие меры и изменения подчеркивают стремление правительства обеспечить адекватную поддержку пенсионерам, улучшить их финансовое положение и обеспечить комфортные условия для жизни на заслуженном отдыхе, сообщает pg11.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Интересное в Казани

день назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

вентиляционная сетка от насекомых

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстанцев начали необоснованно просить заплатить за проезд по М-12

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

сколько стоит уложить паркетную доску в Москве

Новости Казани

день назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Новости Татарстана

день назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Казани

день назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Лонгриды

19 часов назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Новости Казани

час назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария
Новости Казани
4 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

2 часа назад

С 18 июня 2 раза в неделю стартуют полеты из Тамбова в Казань

Интересное в Казани

3 часа назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

2 часа назад

Около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м

Новости Казани

4 часа назад

Павлина-хулигана вернули в казанский зоопарк
Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма
Новости Татарстана
час назад

Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма

Новости Казани

4 часа назад

2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани 10 июня загорелись стройматериалы на пешеходном переходе

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани с 10 июня запретили купаться на пляжах «Заречье» и «Локомотив»
Интересное в Казани
4 дня назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»