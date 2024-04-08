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Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

imghub.ru

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С изменениями в пенсионной системе, вступающими в силу с мая 2024 года, определенная категория граждан РФ столкнется с повышением пенсионных начислений.

Людмила Иванова-Швец из РЭУ имени Г.В. Плеханова поделилась информацией о том, что индивиды, перешагнувшие восьмидесятилетний рубеж, будут получать дополнительно 7 500 рублей.

Дополнительно, пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в начале года, а также те, кто дополнит свои досье новыми сведениями о трудовом стаже в апреле, испытают возврат индексации. Для этого не требуется подавать отдельное заявление, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно обновит данные о выплатах, опираясь на актуальную информацию из своей базы.

Кроме того, граждане старше 80 лет и инвалиды первой категории могут ожидать компенсационную выплату в 1 200 рублей при наличии ухаживающего трудоспособного лица. В случаях, когда у пенсионера есть иждивенцы, предусмотрено увеличение доплаты до одной трети базовой пенсии.

Дополнительно, 19 апреля был принят закон о повышении максимального размера гарантий по добровольным пенсионным взносам с 1,4 до 2,8 млн рублей, что является шагом в направлении исполнения обращения президента Путина к Федеральному собранию, нацеленного на обеспечение защиты пенсионных активов граждан, сообщают «Известия».

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