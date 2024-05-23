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Вот что ждет неработающих пенсионеров уже с 1 июня

Июньские перемены: кому из пенсионеров повысят выплаты и как получить прибавку.

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Июньские перемены: кому из пенсионеров повысят выплаты и как получить прибавку

Начало лета принесет российским пенсионерам ряд приятных изменений. Помимо федеральных надбавок, вступают в силу региональные программы поддержки, а некоторым категориям граждан пересчитают пенсии с учетом индексации и льгот. Разбираемся в деталях грядущих изменений.

Региональные льготы:

С 1 июня многие регионы индексируют размер льгот для пенсионеров. Например, в Краснодарском крае проиндексируют стоимость льготных проездных на общественный транспорт. Право на льготу имеют пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла и другие категории граждан с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Возрастные надбавки:

Пенсионеры, отпраздновавшие 80-летие в июне, получат стопроцентную надбавку к фиксированной выплате, что составит 8134,88 рубля. Такая же прибавка полагается инвалидам, получившим I группу инвалидности в мае. Важно: если инвалид I группы достигает 80 лет, повторная надбавка не назначается.

Индексация для уволившихся пенсионеров:

Пенсионеры, оставившие работу, в июне могут рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций. Важно помнить, что при последующем трудоустройстве размер выплат фиксируется и перестает индексироваться.

Выплаты ко Дню Победы:

Социальный фонд России уже произвел выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. 9,7 тысячи человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средний доход ветеранов с учетом всех выплат составил 64,6 тысячи рублей.

Важно: для получения федеральных надбавок обращаться в Социальный фонд не нужно, выплаты производятся автоматически. А вот оформление региональных льгот может потребовать подачи заявления в органы социальной защиты.

Информация носит ознакомительный характер. За подробной информацией обращайтесь в органы социальной защиты по месту жительства.

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