Вот что ждет неработающих пенсионеров уже с 1 июня

Июньские перемены: кому из пенсионеров повысят выплаты и как получить прибавку



Начало лета принесет российским пенсионерам ряд приятных изменений. Помимо федеральных надбавок, вступают в силу региональные программы поддержки, а некоторым категориям граждан пересчитают пенсии с учетом индексации и льгот. Разбираемся в деталях грядущих изменений.



Региональные льготы:



С 1 июня многие регионы индексируют размер льгот для пенсионеров. Например, в Краснодарском крае проиндексируют стоимость льготных проездных на общественный транспорт. Право на льготу имеют пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла и другие категории граждан с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.



Возрастные надбавки:



Пенсионеры, отпраздновавшие 80-летие в июне, получат стопроцентную надбавку к фиксированной выплате, что составит 8134,88 рубля. Такая же прибавка полагается инвалидам, получившим I группу инвалидности в мае. Важно: если инвалид I группы достигает 80 лет, повторная надбавка не назначается.



Индексация для уволившихся пенсионеров:



Пенсионеры, оставившие работу, в июне могут рассчитывать на перерасчет пенсии с учетом пропущенных индексаций. Важно помнить, что при последующем трудоустройстве размер выплат фиксируется и перестает индексироваться.



Выплаты ко Дню Победы:



Социальный фонд России уже произвел выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. 9,7 тысячи человек получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средний доход ветеранов с учетом всех выплат составил 64,6 тысячи рублей.



Важно: для получения федеральных надбавок обращаться в Социальный фонд не нужно, выплаты производятся автоматически. А вот оформление региональных льгот может потребовать подачи заявления в органы социальной защиты.



Информация носит ознакомительный характер. За подробной информацией обращайтесь в органы социальной защиты по месту жительства.