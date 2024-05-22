Вот что подготовили всем неработающим пенсионерам уже с 1 июня

Некоторым группам пенсионеров были предоставлены доплаты в размере 10 тыс. рублей.

С 1 июня некоторые люди начнут получать больше, а другим пересчитают размер льгот с лета. Подробности о том, как это отразится на начислении пенсии, представлены на портале LIFE.

С начала июня 2024 года пенсионеров ждут изменения на региональном уровне, которые будут различаться в зависимости от места проживания. Например, в Краснодарском крае будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных билетов. Это дополнительная мера социальной поддержки для определенных категорий жителей региона.

Пенсионеры и другие категории, чьи доходы не превышают двукратного размера прожиточного минимума, смогут воспользоваться льготой при оплате проезда на общественном транспорте. Также стоит отметить, что пенсионеры, достигшие 80 лет, и инвалиды первой группы получат увеличение фиксированной выплаты.

Средний доход участников Великой Отечественной войны по данным Социального фонда России сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц, учитывая различные выплаты, включая праздничные надбавки и другие социальные пособия.