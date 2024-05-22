Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Вот что подготовили всем неработающим пенсионерам уже с 1 июня

Некоторым группам пенсионеров были предоставлены доплаты в размере 10 тыс. рублей.

Подписаться в Telegram

Некоторым группам пенсионеров были предоставлены доплаты в размере 10 тыс. рублей.

С 1 июня некоторые люди начнут получать больше, а другим пересчитают размер льгот с лета. Подробности о том, как это отразится на начислении пенсии, представлены на портале LIFE.

С начала июня 2024 года пенсионеров ждут изменения на региональном уровне, которые будут различаться в зависимости от места проживания. Например, в Краснодарском крае будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных билетов. Это дополнительная мера социальной поддержки для определенных категорий жителей региона.

Пенсионеры и другие категории, чьи доходы не превышают двукратного размера прожиточного минимума, смогут воспользоваться льготой при оплате проезда на общественном транспорте. Также стоит отметить, что пенсионеры, достигшие 80 лет, и инвалиды первой группы получат увеличение фиксированной выплаты.

Средний доход участников Великой Отечественной войны по данным Социального фонда России сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц, учитывая различные выплаты, включая праздничные надбавки и другие социальные пособия.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Новости Казани

день назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

легко ли раздавить клопа

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

ремонт детских электромобилей в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

Новости Казани

12 часов назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Новости Казани

день назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ городов с самыми высокими ценами квартиры

Новости Татарстана

день назад

В РТ брошенные лосята обрели новый дом
Лонгриды
3 дня назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Новости Казани

13 часов назад

Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

Полезное

16 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

15 часов назад

Из Татарстана могут запустить самолёты в Катаром и Индией

Новости Казани

15 часов назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
5 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

17 часов назад

В Казани ряд троллейбусов изменили маршрут из-за повреждения сети

Новости Казани

день назад

В Казани открыли Всероссийский библиотечный конгресс

Новости Татарстана

день назад

В РТ после укусов клещей к врачам обратились свыше 2,6 тысячи человек
Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог
Интересное в Казани
5 дней назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог