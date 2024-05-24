Вот что ожидает всех неработающих пенсионеров уже с 1 июня

С началом лета российских пенсионеров ожидает ряд новшеств, как на федеральном, так и на региональном уровне. Разберемся, кому и какие изменения в пенсионных выплатах стоит ждать уже с 1 июня 2024 года.



Региональные льготы: пример Краснодарского края



Как отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, в некоторых регионах с 1 июня произойдет индексация льготных проездных. Например, на Кубани право на льготный проезд в общественном транспорте имеют пенсионеры, предпенсионеры, ветераны труда, военнослужащие и другие категории граждан с доходом не выше двух прожиточных минимумов. Стоимость проездных для них будет варьироваться от 380 рублей на автобус до 770 рублей на все виды транспорта.



Пенсионерам, которым в июне исполняется 80 лет, фиксированную выплату к пенсии увеличат на 100%, что составит 8134,88 рубля. Аналогичную прибавку получат и граждане, которым в мае установят I группу инвалидности. Важно: если инвалид I группы достиг 80-летия, повторно выплату ему не начислят.



Индексация для уволившихся пенсионеров



В июне также могут рассчитывать на перерасчет пенсии граждане, уволившиеся с работы. Им произведут индексацию, которую "рабочие" пенсионеры не получают. После устройства на новую работу размер пенсии фиксируется и в дальнейшем не индексируется.



Выплаты к 9 Мая: ветеранам перечислили по 10 тысяч рублей



В апреле Социальный фонд России произвел единовременные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. На сегодняшний день средний доход ветеранов составляет 64,6 тысячи рублей в месяц, уточнили в ведомстве.



Важно помнить, что пенсионное законодательство постоянно меняется, поэтому рекомендуем следить за обновлениями и обращаться за консультацией к специалистам для уточнения информации.