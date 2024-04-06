Вот что ожидает неработающих пожилых россиян уже с 6 апреля

С 4 апреля 2024 года в России запланировано повышение пенсий для пожилых людей, которые не находятся на трудовом стаже. Сообщает Наша Газета.

Повышение составит 7,5%, что приведет к увеличению среднего размера страховой пенсии по старости до 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был одобрен Государственной Думой в первом чтении 24 октября. Страховая пенсия по старости включает фиксированную и страховую части.

Сумма страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. На данный момент фиксированный платеж составляет 7567 рублей 33 копейки и его должны увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.

Также в 2024 году планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля. Пенсионные коэффициенты накапливаются во время трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии общая сумма всех коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента. Повышение пенсий затронет более 32 миллионов жителей России.

Дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году оцениваются примерно в 234 миллиарда рублей. Президент Владимир Путин поручил закрепить это решение законодательно, а все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета.