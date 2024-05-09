Вот что нужно выпить перед любой едой при диабете 2 типа: всего одна ложка — и уровень сахара под контролем

При диабете 2 типа уровень сахара в крови может достигать опасных значений.

Людям с этим диагнозом или в группе риска важно внимательно следить за своим рационом. Диетолог Арина Кузьмина предлагает простой способ контроля уровня сахара в крови - начать привычку пить перед едой стакан воды с ложкой уксуса.

Эксперт по питанию советует "знакомиться с уксусом".

"Уксус можно выбирать любой, но я предпочитаю яблочный из-за его приятного фруктового вкуса и многочисленных польз для здоровья", - объясняет Кузьмина.

По ее мнению, кислота в уксусе замедляет процесс расщепления крахмалов и сахаров амилазой, ферментом, отвечающим за переваривание углеводов. Также уксус помогает мышцам сохранять сахар в форме гликогена, что способствует снижению уровня сахара в крови и контролю реакции организма на глюкозу.

Кроме того, Кузьмина советует не просто ложиться на диван после еды, а сделать хотя бы короткую прогулку или потанцевать, чтобы улучшить процесс переваривания пищи.