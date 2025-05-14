«Восстанут из пепла уже в мае-2025»: Василиса Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья

Май 2025 года станет для Козерогов началом глубокой внутренней трансформации. Об этом предупреждает астролог Татьяна Володина.

По её словам, изменения затронут ключевые сферы жизни и потребуют полной переоценки ценностей.

Основные вызовы месяца

1. Карьера: возможна смена профессии, утрата привычного статуса или даже крах бизнеса.

2. Отношения: обострение конфликтов, предательства, разрывы, потеря доверия.

3. Финансы: нестабильность, убытки, разрушение накопленного.

4. Здоровье: эмоциональное истощение, слабость, проявления психосоматики.

«Это не просто перемены — это как смерть старого “я”», — говорит Володина.

Через разрушение — к обновлению

Астролог подчёркивает: кризис несёт не только потери, но и очищение. Этот процесс можно рассматривать как «алхимию трансформации»:

разрушаются старые связи и роли;

исчезает токсичное окружение;

привычный порядок уходит, но вместе с ним — и внутренние ограничения.

Что вы можете почувствовать:

одиночество и пустоту;

разочарование в людях;

сомнение в себе;

желание всё бросить.

Природная сила Козерога — в выносливости

Только Козерог способен пройти сквозь внутренний огонь, сохранить опору на себя и выйти сильнее. Это период:

внутреннего взросления;

отказа от иллюзий;

роста самодостаточности.

«Вы — как Феникс, способный возродиться из пепла», — считает Володина.

Что можно получить в итоге

Если Козерог примет вызов и не сломается, то уже летом 2025 может почувствовать:

полную перезагрузку ценностей;

обретение ясных целей;

старт нового жизненного этапа — зрелого и осмысленного.

Советы от астролога

Не держитесь за прошлое.

Не сопротивляйтесь переменам — это путь к росту.

Доверяйте себе и сохраняйте внутреннюю опору.

Май станет точкой невозврата, но именно за ней может начаться самая зрелая и свободная версия вас. 2025 год — шанс обрести настоящую силу.