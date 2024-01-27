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· Алина Алмакаева

Восстанут из пепла и заберут все богатства 2024 года: Володина назвала один знак зодиака

Восстанут из пепла и заберут все богатства 2024 года: Володина назвала один знак зодиака

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Российская астролог Василиса Володина называет главным знаком 2024 года Водолея. Люди этого знака смогут наслаждаться благами этого периода и будут справедливо считаться главными фаворитами в год Зеленого Деревянного Дракона.

"Водолеи, сейчас именно вы строите свою новую реальность. Этот знак переживает самые крупные перемены, проходит настоящую личную трансформацию. Конечно же, у каждого знака что-то меняется в течение года, но вы словно возрождаетесь из пепла в качестве личности", – пишет Володина в своем канале.

Володина советует Водолеям быть решительными, смелыми и готовыми легко менять не только свою реальность, но и реальность окружающих. Остальным знакам будет полезно дружить с Водолеями, ведь рядом с ними будет спокойно, сыто и комфортно. Люди воздушного знака смогут защитить всех вокруг от невзгод.

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