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Восстанут из пепла и заберут все блага 2024 года: Володина назвала один знак зодиака

Восстанут из пепла и заберут все блага 2024 года: Володина назвала один знак зодиака

astroigoro.ru

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Знаменитый российский астролог Василиса Володина назвала лишь один знак зодиака, который весь 2024 будет находиться под покровительством символа года, Зеленого Деревянного Дракона, передает pg21.ru.

Согласно заявлению астролога, в 2024 году любимчиками звезды избрали представителей знака зодиака водолей. Их ожидают большие изменения и личная трансформация в течение 2024 года. Родившимся под данным созвездием советуют быть волевыми, смелыми и готовыми к изменениям, как личностным, так и к тем, что суждены вокруг: в любви, на работе и в семье.

Другим знакам зодиака настоятельно рекомендуется дружить с Водолеями, так как рядом с ними будут ощущаться спокойствие, сытость и комфорт. Возможно, воздушные знаки будут играть важную роль в защите от невзгод для окружающих.

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