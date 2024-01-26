Восстанут из пепла и заберут все блага 2024 года: Володина назвала один знак зодиака
astroigoro.ru
Знаменитый российский астролог Василиса Володина назвала лишь один знак зодиака, который весь 2024 будет находиться под покровительством символа года, Зеленого Деревянного Дракона, передает pg21.ru.
Согласно заявлению астролога, в 2024 году любимчиками звезды избрали представителей знака зодиака водолей. Их ожидают большие изменения и личная трансформация в течение 2024 года. Родившимся под данным созвездием советуют быть волевыми, смелыми и готовыми к изменениям, как личностным, так и к тем, что суждены вокруг: в любви, на работе и в семье.
Другим знакам зодиака настоятельно рекомендуется дружить с Водолеями, так как рядом с ними будут ощущаться спокойствие, сытость и комфорт. Возможно, воздушные знаки будут играть важную роль в защите от невзгод для окружающих.