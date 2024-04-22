Восстановится до 100%: Эти 5 продуктов выведут из печени всё плохое и напитают только самым полезным — список от Роспотребнадзора

Поддержание здоровья печени играет ключевую роль в общем благополучии человека. Эксперты Роспотребнадзора предложили список питательных продуктов, которые способствуют восстановлению и защите печеночных клеток.

Продукты, стимулирующие здоровье печени:

Тыква: Известна своими гепатопротекторными качествами, тыква помогает укреплять структуру клеточных мембран и способствует обмену веществ. Полезна в любом виде — будь то запеченная или сваренная. Свекла: Содержит витамины А и В, а также фосфор, которые необходимы для восстановления и функционирования печеночных клеток. Красные ягоды: Эти ягоды богаты антиоксидантами, включая каротин и витамин С, которые активизируют регенерацию гепатоцитов — основных клеток печени. Зеленый чай: Благодаря содержанию танинов, кофеина и витамина С, зеленый чай обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает его отличным напитком для поддержки печени. Куркума: Этот специи известна своими мощными защитными свойствами для печени благодаря наличию куркумина и эфирных масел, которые помогают бороться с токсинами и предотвращают окислительный стресс в клетках.

Как использовать эти продукты:

Добавление этих продуктов в ежедневный рацион может значительно улучшить функции печени и способствовать ее здоровью. Правильное питание является ключом к поддержанию функциональности этого жизненно важного органа. Регулярное включение указанных продуктов в свой рацион не только улучшит состояние печени, но и повысит общую энергетику и благополучие.

Эти рекомендации могут служить основой для создания сбалансированного и питательного плана питания, направленного на поддержку здоровья печени и всего организма, сообщает информационный портал «Хибины».