Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Восстановится до 100%: Эти 5 продуктов выведут из печени всё плохое и напитают только самым полезным — список от Роспотребнадзора

Восстановится до 100%: Эти 5 продуктов выведут из печени всё плохое и напитают только самым полезным — список от Роспотребнадзора

gazbt.ru

Подписаться в Telegram

Поддержание здоровья печени играет ключевую роль в общем благополучии человека. Эксперты Роспотребнадзора предложили список питательных продуктов, которые способствуют восстановлению и защите печеночных клеток.

Продукты, стимулирующие здоровье печени:

  1. Тыква: Известна своими гепатопротекторными качествами, тыква помогает укреплять структуру клеточных мембран и способствует обмену веществ. Полезна в любом виде — будь то запеченная или сваренная.
  2. Свекла: Содержит витамины А и В, а также фосфор, которые необходимы для восстановления и функционирования печеночных клеток.
  3. Красные ягоды: Эти ягоды богаты антиоксидантами, включая каротин и витамин С, которые активизируют регенерацию гепатоцитов — основных клеток печени.
  4. Зеленый чай: Благодаря содержанию танинов, кофеина и витамина С, зеленый чай обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что делает его отличным напитком для поддержки печени.
  5. Куркума: Этот специи известна своими мощными защитными свойствами для печени благодаря наличию куркумина и эфирных масел, которые помогают бороться с токсинами и предотвращают окислительный стресс в клетках.

Как использовать эти продукты:

Добавление этих продуктов в ежедневный рацион может значительно улучшить функции печени и способствовать ее здоровью. Правильное питание является ключом к поддержанию функциональности этого жизненно важного органа. Регулярное включение указанных продуктов в свой рацион не только улучшит состояние печени, но и повысит общую энергетику и благополучие.

Эти рекомендации могут служить основой для создания сбалансированного и питательного плана питания, направленного на поддержку здоровья печени и всего организма, сообщает информационный портал «Хибины».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запретят строить в 24 зонах подтопления

Новости России

час назад

ВТБ досрочно отменит комиссию за переводы по СБП

вызвать сэс для травли тараканов в москве

Новости Казани

11 часов назад

Городу-побратиму Казани Гуанчжоу угрожает масштабное наводнение

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

монтаж столешницы на кухне в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

В Казани отреставрируют бывшую Никольскую единоверческую церковь

Новости Татарстана

день назад

Казанская блогерша, которая обманула татарстанцев, снова продает туры

Новости Казани

день назад

В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Казань – Оренбург»

Новости Татарстана

день назад

В понедельник татарстанцев ожидает 29-градусная жара
Новости Казани
5 часов назад

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Артист Дмитрий Певцов станет хедлайнером празднования Дня Победы в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержали водителя Мицубиси, катавшего людей на крыше и капоте у Кремля

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Набережные Челны оказались выгоднее Казани по доходности вложений в недвижимость

Новости Татарстана

3 часа назад

Дороги в промзоне Нижнекамска планируют отремонтировать в течение 2 лет
Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана
Новости Татарстана
час назад

Ночью удар молнии уничтожил клуб в селе Ислейтар Атнинского района Татарстана

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани уже с 23 апреля стартуют опрессовки тепловодов тепловых сетей

Новости Казани

5 часов назад

Из-за ремонта водопровода два района Казани останутся без воды

Новости Татарстана

5 часов назад

Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
4 дня назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году