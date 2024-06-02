Волшебное удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

Кто бы мог подумать, что обычные картофельные очистки, которые мы привыкли отправлять в мусорное ведро, могут стать секретным оружием в борьбе за богатый урожай малины?

Именно таким неожиданным открытием поделилась с "Хибинами" агроном Ксения Давыдова, представив свой уникальный метод удобрения этой вкусной и полезной ягоды.

Секрет кроется в особой обработке картофельных очисток, которая позволяет превратить их в ценное органическое удобрение.

Как это работает?

1. Подготовка сырья:Тщательно промываем картофельные очистки и хорошо просушиваем их в духовке до полного испарения влаги.

2. Измельчение:Высушенные очистки измельчаем в блендере до состояния мелкой пудры.

3. Внесение удобрения: Получившейся "мукой" из картофельных очисток посыпаем почву вокруг кустов малины в мае.

В чем секрет эффективности?

Картофельные очистки богаты крахмалом, который разлагается в почве и обеспечивает малину необходимыми питательными веществами, стимулируя ее рост и плодоношение.

Попробуйте этот необычный метод на своем участке и убедитесь сами: даже самые обыденные вещи могут стать источником удивительных открытий!