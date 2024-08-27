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Волосы встают дыбом: стали известны детали обвинения замминистра обороны Булгакова, укравшего на питании солдат

Бывший заместитель министра обороны РФ, Дмитрий...

dzen.ru

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Бывший заместитель министра обороны РФ, Дмитрий Булгаков, столкнулся с серьезными обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере.

Сообщается, что он использовал свою должность для лоббирования интересов частных компаний, что привело к его аресту.

Судебные слушания и обвинения

В ходе судебного разбирательства в Мосгорсуде, которое касалось жалобы на арест Булгакова, было оглашено, что он не признает свою вину и отрицает любую причастность к преступлениям, указанным в обвинении. Защита утверждает об отсутствии улик, подтверждающих его участие в мошеннических схемах.

Подробности дела

По версии следствия, Булгаков фигурирует в деле о финансовых махинациях, связанных с поставками продуктов питания для Вооруженных Сил России. Особое внимание уделяется его связям с «Грязинским пищевым комбинатом», через который якобы осуществлялись поставки некачественных продуктов на сумму, превышающую ущерб в 1,3 миллиарда рублей.

Другие аресты в связи с делом

Также в рамках расследования были арестованы ключевые фигуры из «Грязинского пищевого комбинат» и руководитель «Военторга», обвиняемые в злоупотреблениях при выполнении государственных контрактов на поставку армейских гигиенических наборов, где стоимость товаров была завышена на сотни миллионов рублей.

Расширение списка обвинений

Среди других обвинений, предъявленных Булгакову, значится неправомерное заключение контрактов на услуги энергетического обследования, что привело к необоснованному обогащению на сумму около 50 миллионов рублей. Это дело вновь поднимает вопросы о прозрачности и контроле за выполнением государственных контрактов в России.

Эти происшествия подчеркивают значимость жесткого контроля за действиями государственных служащих и важность обеспечения законности во всех сферах управления государственными ресурсами, сообщает РИА Новости.

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