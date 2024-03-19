Новости России
· Артем Акчурин

Володина назвала самые благоприятные и негативные дни марта для 4 знаков зодиака

Володина назвала самые благоприятные и негативные дни марта для 4 знаков зодиака

iz.ru

Подписаться в Telegram

В астрологическом прогнозе на март 2024 года от Василисы Володиной выделяется особая удача для представителей некоторых знаков Зодиака. Сообщает ProGorod.

Особенно успешными днями для реализации планов станут 20, 21, 23 и 24 марта, в то время как 29 и 31 марта рекомендуется быть осторожнее из-за менее благоприятной астрологической обстановки.

По словам Володиной, четыре знака Зодиака, которым в марте 2024 года следует ожидать удачу:

1. Овен: Для представителей знака Овна начало весны обещает быть периодом динамичных событий и благоприятным для начинаний новых проектов или даже смены работы. Важно проявлять уверенность в себе для успешной реализации амбициозных задумок.

2. Лев: Львам март принесет творческий расцвет. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу и заниматься любимыми делами, что поможет обрести душевное спокойствие.

3. Весы: Для Весов март откроет возможности в сфере любви и романтики. Особенно рекомендуется контактировать с новыми людьми, что может привести к интересным знакомствам.

4. Стрелец: Стрельцам март принесет успехи в карьере и бизнесе, при условии усердной работы над профессиональными целями. Наложение усилий на профессиональное развитие принесет желанные результаты.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

сколько стоит сайдинг в сергиевом посаде цена

Новости Татарстана

12 часов назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Интересное в Казани

2 дня назад

Всё, что вы хотели знать о винирах: разговор со стоматологом

покер обучение с нуля в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Новости Татарстана

10 часов назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Новости Казани

6 часов назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани в честь Рамадана на один день запустят бесплатный автобус

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане индустриальный парк «Лаишево» увеличат в 5 раз

Новости Казани

4 часа назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
6 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

6 часов назад

«Поволжский маньяк» выступил с последним словом в суде Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане из-за подтопления закрыли ледовую переправу

Новости Казани

6 часов назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
5 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха