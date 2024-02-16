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Володин обвинил в смерти Навального Шольца, Сунака и Зеленского

Володин обвинил в смерти Навального Шольца, Сунака и Зеленского

smartik.ru

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Председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил в своем официальном telegram-канале, что в смерти Алексея Навального* виноваты Вашингтон и Брюссель.

Согласно высказыванию спикера Федерального собрания Володина, официальную причину смерти Навального* установят судмедэксперты и следствие. Однако, по его мнению, кончина политика-оппозиционера выгодна только странам, которые стремятся очернить и опорочить Российскую Федерацию.

Вячеслав Володин утверждает, что смерть Алексея Навального* выгодна тем, кто:

«Тем, кто ввел более 19 тысяч санкций против российского государства, стремясь разрушить его экономику;

Тем, кто проигрывает на войне в Украине;

Тем, чье население не поддерживает и кто не имеет шансов на победу на выборах, но всеми силами хочет удержать власть;

Тем, кто жаждет овладеть золотовалютными ресурсами страны;

Тем, кто стремится уничтожить Россию, препятствуя ее развитию.

Имена этих людей хорошо известны: от генерального секретаря НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского. Именно они, чьи решения были неудачными и которые цепляются за свои посты, выигрывают от его ухода».

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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