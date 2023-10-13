«Война, натуральная война была развязана»: Владимир Путин высказался о ходе СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и выразил готовность лично детально обсудить ход специальной военной операции. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинский кризис начался в 2014 году после государственного переворота и начала боевых действий на востоке Украины. Кроме того, президент пояснил, что специальная военная операция не является началом войны, а попыткой прекратить ее.

"Когда мы встретимся, я смогу поделиться с вами актуальной ситуацией на данном направлении", - добавил Путин.

Ранее глава государства отметил, что основной целью специальной военной операции является завершение начатого Киевом конфликта, который длится уже десять лет. "Настоящая война против Донбасса была начата", - отметил российский лидер.