В контексте нарастающего международного давления, генерал-лейтенант Андрей Гурулев анализирует роль действий США и их союзников, которые, по его мнению, усиливают глобальное противостояние, способное спровоцировать крупные конфликты.

Гурулев акцентирует на необходимости развития стратегических направлений России в ответ на эти вызовы, с особым вниманием к изменениям в военной тактике и стратегии, вызванным последними технологическими достижениями в области искусственного интеллекта и робототехники. Он подчеркивает критическую важность космических технологий и информационных сетей, рассматривая их как ключевые факторы для поддержания военного превосходства в современной арене.

Контроль над космическими и информационными ресурсами, по мнению Гурулева, играет решающую роль в управлении современными вооруженными силами и может определять исходы будущих конфликтов. Он также обращает внимание на необходимость пересмотра российских стратегий использования зарубежных технологий в условиях международных санкций, призывая к более глубокой интеграции импортных разработок в соответствии с национальными безопасностными потребностями.

Помимо технических аспектов, Гурулев выражает беспокойство относительно внутренних политических процессов в США, указывая на их возможное влияние на глобальную стабильность. Он подчеркивает важность анализа текущих и потенциальных сценариев для формирования эффективных российских ответных мер, которые помогут поддерживать национальную безопасность в условиях быстро меняющейся международной среды.