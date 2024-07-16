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Война через 5 лет: генерал-лейтенант Гурулев озвучил страшный прогноз

В условиях нарастающей глобальной напряженности, генерал-лейтенант Андрей Гурулев описывает текущую ситуацию как начало мировой войны, активизированной действиями США и их союзников.

dzen.ru

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В условиях нарастающей глобальной напряженности, генерал-лейтенант Андрей Гурулев описывает текущую ситуацию как начало мировой войны, активизированной действиями США и их союзников.

«Эскалация, которую закручивают Штаты вместе со своими сателлитами, дает нам новые вызовы», — говорит Гурулев.

Он подчеркивает, что, несмотря на значительное превосходство НАТО в некоторых видах вооружений, Россия рассматривает различные стратегические сценарии для защиты своих интересов. Гурулев указывает на уязвимые места противника, которые могут стать целью для отечественной оборонной стратегии.

«Мы должны смотреть на войну, которая развернется через пять лет, она будет существенно отличаться от сегодняшней», — утверждает Гурулев. Он особо акцентирует внимание на необходимости интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, в военные разработки.

В качестве стратегически важных целей для потенциального противостояния Гурулев выделяет космическую группировку спутников и глобальные информационные сети, указывая на их роль в современной войне. Он отмечает, что при нарушении глобальной системы управления даже самое высокоточное оружие теряет свои уникальные характеристики и становится обычным.

Генерал-лейтенант также обращает внимание на текущие ограничения в развитии технологий в Российской Федерации, вызванные международными санкциями. «Нет для нас больше никакой 'интеллектуальной собственности'. Технологии позволяют копировать что угодно, мы все это можем использовать в своих интересах», — говорит Гурулев.

Он также выражает озабоченность по поводу возможного внутреннего конфликта в США и его последствий для международной стабильности. «Это серьезная тема для анализа нашего Генштаба, который должен просчитать различные сценарии и подготовить соответствующие ответные меры», — заключает Гурулев.

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