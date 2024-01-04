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Военный эксперт назвал сроки окончания СВО и высказался о необходимости мобилизации

Военный эксперт назвал сроки окончания СВО и высказался о необходимости мобилизации

URA.RU

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В результате активной привлечения новых контрактников и увеличения объемов военного производства, спецоперация в России будет успешно завершена к 2024 году. Эту информацию подтвердил доцент РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета "Офицеров России" - Александр Перенджиев.

Говоря о восстановлении численности ВС РФ, Перенджиев отметил, что в настоящее время активно проводится работа по привлечению добровольцев и рекрутированию контрактников.

Помимо этого, российская военно-промышленная сфера будет наращивать производство военной продукции. Такие факторы позволят завершить спецоперацию уже в 2024 году. Важно отметить, что новой волны мобилизации в России быть не может.

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