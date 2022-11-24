Военный эксперт Дандыкин высказался о том, когда стоит ожидать второй волны мобилизации в РФ

Российский военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что сил, собранных в рамках частичной мобилизации, пока вполне хватит для выполнения задач СВО. Об этом он сообщил в интервью "АиФ".

"Я думаю, что в ближайшие месяцы второй волны мобилизации не будет. Кого призвали, добровольцы находятся на передовой, они пополнили ряды наших частей. Основная часть - это резерв, который готовят сейчас на полигонах. Это своего рода второй эшелон. Они будут действовать согласно распоряжению и приказу. Сейчас достаточно солдат, чтобы решить задачи специальной военной операции: освобождение Донбасса и всех земель, которые находятся на Украине. Также нужно отбрасывать врага от приграничных территорий, где обстреливают Белградскую, Брянскую и Курскую области".

При этом он не исключил еще одной мобилизации, но не ранее весны следующего года.

Ранее разведчик Матвийчук рассказал об условии, при котором в России будет вторая волна мобилизации.