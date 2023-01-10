Военный аналитик Прохватилов рассказал, как России избежать повторной мобилизации

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что знает, как избежать повторной мобилизации в России. По его мнению, РФ может одержать победу над ВСУ и без дополнительного призыва военных - только за счет технического превосходства.

Для этого нашей стране следует использовать тактику, которая отработана американскими военными. Об этом Прохватилов рассказал в интервью URA.RU.

"В России появляются прогнозы о необходимости второй волны мобилизации. Я предлагаю поступить иначе - нейтрализовать технически численное превосходство ВСУ. Все российские баллистические ракеты могут нести конвенциональную боеголовку весом несколько тонн тротилового эквивалента и стрелять по настильной траектории. "Сарматы" и "Ярсы" несут от 4 до 10 тонн тротилового эквивалента, для них нет недоступных целей. Если десять ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины будет обречена на уничтожение, она сможет полностью лишится снабжения", — заявил Прохватилов.

По словам эксперта, данную тактику США уже отработали.

"Несколько лет назад они провели учебные стрельбы атомной подводной лодки "Небраска". Стрельба велась от берегов Калифорнии до Гавайских островов, т.е. менее 4000 км. Американцы даже провели моделирование данной стрельбы. Данная подготовка предназначена для нанесения глобального быстрого не ядерного удара, а удара тротиловым эквивалентом. Россия может наносить подобный удар", — отметил эксперт.

Для подобной атаки следует урегулировать политические вопросы. Оповестить о том, что такие-то ракеты в этих шахтах, кораблях или же подвижных платформах оснащены неядерными боеголовками. Можно даже допустить зарубежных наблюдателей.