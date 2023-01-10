Новости России
· Служба новостей

Военный аналитик Прохватилов рассказал, как России избежать повторной мобилизации

Военный аналитик Прохватилов рассказал, как России избежать повторной мобилизации

Фото: открытые источники

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что знает, как избежать повторной мобилизации в России. По его мнению, РФ может одержать победу над ВСУ и без дополнительного призыва военных - только за счет технического превосходства.

Для этого нашей стране следует использовать тактику, которая отработана американскими военными. Об этом Прохватилов рассказал в интервью URA.RU.

"В России появляются прогнозы о необходимости второй волны мобилизации. Я предлагаю поступить иначе - нейтрализовать технически численное превосходство ВСУ. Все российские баллистические ракеты могут нести конвенциональную боеголовку весом несколько тонн тротилового эквивалента и стрелять по настильной траектории. "Сарматы" и "Ярсы" несут от 4 до 10 тонн тротилового эквивалента, для них нет недоступных целей. Если десять ракет уничтожат мосты через Днепр, то левобережная группировка Украины будет обречена на уничтожение, она сможет полностью лишится снабжения", — заявил Прохватилов.

По словам эксперта, данную тактику США уже отработали.

"Несколько лет назад они провели учебные стрельбы атомной подводной лодки "Небраска". Стрельба велась от берегов Калифорнии до Гавайских островов, т.е. менее 4000 км. Американцы даже провели моделирование данной стрельбы. Данная подготовка предназначена для нанесения глобального быстрого не ядерного удара, а удара тротиловым эквивалентом. Россия может наносить подобный удар", — отметил эксперт.

Для подобной атаки следует урегулировать политические вопросы. Оповестить о том, что такие-то ракеты в этих шахтах, кораблях или же подвижных платформах оснащены неядерными боеголовками. Можно даже допустить зарубежных наблюдателей.

"Речь идёт о существовании России. Ясно, что нас хотят уничтожить и расчленить. Украину же пусть восстанавливают те, кто финансирует конфликт против нас. Украина без помощи Запада рухнула бы за пару недель", — подытожил Прохватилов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Никто никуда не полетел: фальшивый турагент из Казани обманула десятки клиентов, включая инвалидов

Новости России

день назад

«Если найдут это с 9 января – заберут автомобиль»: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Новости России

17 часов назад

В Кремле дали официальный ответ на сообщения о новой волне частичной мобилизации с 15 января

Новости России

день назад

С 9 января за один предмет в багажнике начнут лишать прав на полгода: ГИБДД будет проверять всех

Редакция помогает

2 дня назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Профи - курсы avaya

Новости Казани

день назад

В зоне СВО погиб спецназовец из Татарстана Шамиль Рахматуллин

Новости России

8 часов назад

Самолет с пассажирами рухнул из-за обледенения, погибли люди

Новости Казани

16 часов назад

Житель Татарстана убил человека, а закопать труп решил в соседней республике
Новости Казани
3 дня назад

«В столь непростое время»: Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана

«В столь непростое время»: Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана

Новости мира

16 минут назад

В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

Новости мира

41 минуту назад

Полячка выгнала из дома украинскую беженку с дочкой из-за пельменей

Новости России

51 минуту назад

ВС РФ нашли брошенные украинскими бойцами карты, на которых обозначен план наступления на Ростов и Таганрог

Новости Казани

13 часов назад

В Казани с 10 января увеличится стоимость проезда в общественном транспорте
В Татарстане принято решение не сокращать весенние каникулы для детей из-за продленных по причине морозов зимних

Новости Казани

17 часов назад

В Казани растет число отравившихся газом: в больницу доставлена еще одна семья с двумя детьми

Новости мира

18 часов назад

The Telegraph: президент Франции Макрон рассказал о парадоксе личности русского президента Владимира Путина

Новости Казани

19 часов назад

В Казани открыт временный приют для бездомных, чтобы они не погибли на улице на морозе
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в новом году