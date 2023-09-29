Военное положение введут: в России чиновники сделали важные заявления о мобилизации

Российские чиновники отметились за последнее время серией скандальных и громких высказываний о новой волне мобилизации.

В каждом из таких высказываний россияне непременно видят намек - мобилизации быть. Но каждый раз Минобороны и Кремль уверяют - эти выводы ошибочны, мобилизовать повторно никого в стране не собираются.

Какие же высказывания звучали? Вице-мэр Владивостока Евгений Бавин заявил, что к декабрю регион обязан выполнить план на контрактному набору. Если провалить рекрутинг, то "все пойдут в принудительном порядке".

"Мобилизация будет проходить уже по другому сценарию: военное положение введут, КПП, все перекроется, и тогда пойдут все, от мала до велика", - приводят его слова prufy.ru.

В Тольятти глава района Юрий Башкиров и вовсе заявил, что надо поставить на фронт 2000 добровольцев, а пока набрали только 250 бойцов. Если так пойдет и дальше, отметил Башкиров, второй мобилизации быть.

