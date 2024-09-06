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Водители в шоке: с сентября 2024 в каждой машине должно быть это, иначе штраф

В сентябре в Российской Федерации вступили в си...

dzen.ru

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В сентябре в Российской Федерации вступили в силу значительные изменения в дорожном законодательстве, которые повлияют как на правила движения, так и на комплектацию автомобилей.

Одно из главных новшеств — это ужесточение штрафов за проезд по платным дорогам без оплаты. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы для водителей автобусов и грузовиков могут достигнуть до 15 000 рублей. Для водителей легковых автомобилей санкции также возрастут, до 3 000 рублей для физических лиц и до 10 000 для юридических. В Санкт-Петербурге за проезд по Западному скоростному диаметру штрафы составят от 3 000 до 30 000 рублей в зависимости от статуса нарушителя.

Также будут введены изменения в правила установки дорожных камер. Новые правила предусматривают более строгие требования к местам их размещения, что приведет к отключению многих несертифицированных устройств. Это, в свою очередь, может дать водителям больше оснований для оспаривания штрафов за нарушения, зафиксированные такими камерами.

Кроме того, Минздрав обновил список необходимых предметов в автомобильных аптечках, добавив такие элементы как медицинские маски, перчатки, маска для реанимации, жгут и другие важные медицинские принадлежности. Несмотря на обновление состава аптечки, нарушения в этом аспекте не повлекут за собой административной ответственности, так как состав аптечки исключен из списка обязательных требований к состоянию автомобиля.

В дополнение к ужесточению штрафов, с сентября также будет предоставляться скидка в 50% на штрафы за неоплаченный проезд, если задолженность будет погашена в течение 20 дней с момента выписки штрафа. Это нововведение распространяется только на региональные и местные дороги.

Эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и улучшение медицинской подготовки водителей, с одновременным учетом правовых аспектов регулирования дорожного движения.

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