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Водители в шоке: с сентября 2024 года в каждой машине должно быть это, иначе штраф

В России с началом осени вступают в силу новые ...

infoshiny.ru

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В России с началом осени вступают в силу новые законодательные инициативы, касающиеся автомобилистов.

Среди прочего, изменения затронут содержимое аптечек в автомобилях и правила проезда по платным дорогам, а также предоставят водителям больше возможностей для оспаривания штрафов, наложенных с помощью дорожных камер.

В сентябре автомобилисты столкнутся с несколькими ключевыми изменениями:

Новые требования к автомобильным аптечкам: По последним указаниям Минздрава, теперь в автомобильные аптечки должны входить не только стандартные элементы, но и медицинские маски, перчатки, а также специальные маски для реанимации, жгуты, марлевые бинты, лейкопластыри, спасательные одеяла размером не менее 160x210 см, и набор ножниц. Однако, как отмечает адвокат Сергей Радько, за отсутствие этих предметов в аптечке водителя не привлекут к ответственности, так как состав аптечки уже не входит в перечень обязательных требований к состоянию транспортного средства.

Ужесточение наказаний за неоплаченный проезд по платным дорогам: Власти усиливают меры против тех, кто избегает оплаты за использование платных автодорог. Это направлено на повышение дисциплины и законопослушания среди водителей.

Расширение возможностей для оспаривания штрафов с дорожных камер: Водители получат больше шансов на успешное оспаривание административных штрафов, особенно тех, что были выписаны на основании данных с автоматических дорожных камер. Это изменение призвано улучшить справедливость и точность судебной системы.

Эти обновления в законодательстве направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение условий эксплуатации автомобилей в России. Они также способствуют более честному и прозрачному процессу обращения с правонарушениями на дорогах.

Водителям следует внимательно ознакомиться с новыми требованиями и обновить содержимое своих аптечек, а также убедиться в соблюдении правил платных дорог. В случае необходимости оспаривания штрафов, важно быть информированными о новых процедурах, чтобы эффективно защитить свои права.

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