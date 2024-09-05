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Водители в шоке: с начала сентября в каждой машине должно быть это, иначе штраф

В сентябре российские автолюбители столкнутся с...

drive2.ru

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В сентябре российские автолюбители столкнутся с нововведениями в законодательстве, которые затронут как правила дорожного движения, так и обязательное оснащение транспортных средств.

Одним из значимых изменений станет ужесточение штрафов за использование платных дорог без оплаты. Водителям, которые попытаются избежать оплаты, грозят значительные штрафы.

Кроме того, предстоит обновление требований аптечкам, предназначенным для автомобилей. Министерство здравоохранения Российской Федерации ввело новые правила, согласно которым в аптечке должны присутствовать медицинские маски, перчатки, а также маска для проведения сердечно-легочной реанимации. Также в комплект войдут жгут для остановки крови, бинт-марля, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров, а также ножницы для перевязки и хирургические ножницы.

Несмотря на строгость нововведений, юридические эксперты, включая адвоката Сергея Радько из организации «Свобода выбора», подчеркивают, что нарушение правил комплектации аптечки не влечет за собой административной ответственности. Это связано с тем, что в прошлом году состав аптечки был исключен из перечня неисправностей, которые могут повлечь за собой штрафы.

Таким образом, изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и заботу о здоровье водителей и пассажиров, однако их реализация будет происходить с учетом правовых нюансов текущего законодательства.

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