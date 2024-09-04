Водители в шоке: с 1 сентября в каждой машине должно быть это, иначе штраф

Сентябрь 2024 года принесет российским автомобилистам ряд важных изменений в законодательстве. Коснутся они не только правил дорожного движения, но и комплектации автомобилей, работы такси и даже прав пассажиров-инвалидов. Давайте разберемся подробнее.

Камеры под прицелом: меньше хаоса, больше безопасности

С начала текущего месяца вступили в силу новые, более строгие правила установки и использования камер фотофиксации и видеофиксации нарушений ПДД. Теперь «глаза» на дорогах должны располагаться только в строго определенных местах: на аварийно-опасных участках, перекрестках и пешеходных переходах. «Дикие» камеры, установленные без соблюдения новых норм, ждет демонтаж. По оценкам экспертов, под отключение может попасть до 70 процентов комплексов.

Глава ГИБДД Черников подчеркнул, что нововведение направлено на повышение эффективности контроля и безопасности на дорогах. Кроме того, камеры, фиксирующие скорость, больше не будут стоять «друг за другом»: минимальное расстояние между ними составит 1 км в городах и 5 км на трассах.

Аптечка по новым правилам: рекомендации, а не обязательства

Осенью обновился и список обязательного содержимого автомобильной аптечки. Минздрав включил туда маски, перчатки, маску для сердечно-легочной реанимации, кровоостанавливающий жгут и другие средства оказания первой помощи. Однако, как отмечают юристы, несоблюдение этих рекомендаций не повлечет наказания, так как состав аптечки больше не считается неисправностью транспортного средства.

«Зайцам» на дорогах – бой: штрафы растут, но есть и скидки

Ужесточилась ответственность и за неоплаченный проезд по платным дорогам. Регионам дали право самостоятельно устанавливать штрафы, и многие воспользовались этим правом. В Москве и Санкт-Петербурге суммы штрафов для «зайцев» значительно выросли.

Однако есть и хорошая новость: при оплате штрафа в течение двадцати дней действует скидка 50%.

Такси под контролем: новые требования к водителям и автомобилям

С 1 сентября вступили в силу и новые правила для таксистов. Теперь им необходимо оформлять полис ОСГОП, защищающий пассажиров, получать разрешение на работу, перекрашивать автомобили в цвета, установленные регионами, и вести путевые листы с отметками о прохождении медосмотра и техосмотра.

Защита прав инвалидов: высадка за безбилетный проезд – под запретом

Наконец, вводится запрет на высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за проезд без билета. Нововведение призвано защитить права уязвимых категорий граждан. Нарушителей ждут штрафы.

В целом, сентябрьские изменения направлены на повышение безопасности и улучшение условий для всех участников дорожного движения. Водителям важно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дорогах.