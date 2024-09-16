Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Водителей старше этого возраста в России будут лишать водительского удостоверения — кого коснется?

В ответ на общественное беспокойство о безопасн...

fundamentallabor.com

Подписаться в Telegram

В ответ на общественное беспокойство о безопасности дорожного движения, Государственная Дума РФ предложила новую меру, направленную на увеличение безопасности на дорогах.

По новому законопроекту, внесенному фракцией «Новые люди» в рамках осенней сессии текущего года, водителям старше 80 лет потребуется проходить обязательную медицинскую комиссию для продления прав на вождение.

Особенности и цели законопроекта

Законопроект вводит дополнительное требование к пожилым водителям, регулярно подтверждать свою способность безопасно управлять транспортным средством. Эта инициатива появилась на фоне данных, предоставленных Минздравом, которые показывают, что с возрастом физические и когнитивные способности человека могут ухудшаться, увеличивая риск аварий на дорогах.

Реакция общественности и водителей

Мнения по поводу нововведения разделились. Сторонники указывают на возможность уменьшения количества аварий за счет своевременного выявления медицинских противопоказаний у пожилых водителей. В то же время, критики аргументируют, что такие меры могут восприниматься как ограничение личной свободы и независимости пожилых людей, для которых вождение автомобиля является способом сохранения активного образа жизни.

Медицинский аспект и возможные последствия

Специалисты подчеркивают, что регулярное медицинское обследование позволит не только выявить возрастные изменения, влияющие на способность управления автомобилем, но и поможет скорректировать лечение хронических заболеваний, что также может способствовать безопасности вождения.

Поиск баланса между безопасностью и свободой

Вопрос о том, как сбалансировать обеспечение общественной безопасности и уважение к правам пожилых водителей, остается открытым. Необходим комплексный подход, который включал бы не только медицинские проверки, но и меры по поддержке активности и независимости старшего поколения.

Возможные альтернативы и поддержка пожилых водителей

Дополнительно к медкомиссии, рассматривается введение образовательных программ для пожилых водителей, улучшение условий доступности общественного транспорта и предоставление альтернативных вариантов передвижения, что может помочь уменьшить зависимость от личного автотранспорта.

Принятие данного законопроекта станет важным шагом в обсуждении баланса между личной свободой и общественной безопасностью. Это предложение, возможно, изменит подход к оценке способности пожилых людей управлять автомобилем, ставя акцент на их здоровье и безопасность всех участников дорожного движения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

чем убрать плесень со стен в ванной

Новости Татарстана

час назад

Появилось видео смертельной аварии между грузовиком и легковушкой в Татарстане

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в водохранилища регионов

заказать бота в телеграмме в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение

Новости Татарстана

2 часа назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района
Новости Татарстана
3 дня назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Казани

час назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

Новости Татарстана

2 часа назад

Из-за несвоевременной выдачи зарплаты детям в РТ завели дела

Новости Татарстана

3 часа назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68
Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
8 часов назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 21 сентября пройдет «Кросс нации»

Новости Татарстана

4 часа назад

Школам Альметьевска угрожают

Новости Татарстана

4 часа назад

В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik
МТС Линк и Казанский федеральный университет по...
Важное в РТ
6 дней назад

МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве
Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю ...
Новости Казани
8 часов назад

Казанский шоумен подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей