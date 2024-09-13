Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Водителей старше этого возраста будут лишать водительского удостоверения — кого затронет?

В Государственной Думе представлен новый законо...

kubnews.ru

Подписаться в Telegram

В Государственной Думе представлен новый законопроект, который может существенно изменить правила для пожилых водителей в России.

Вице-спикер Госдумы и представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил внести требование обязательного прохождения медицинской комиссии для граждан, достигших 80 лет, которые планируют продолжать вождение, сообщает rg.ru.

Суть нового законопроекта

Инициатива предполагает, что водители, перешагнувшие 80-летний рубеж, будут обязаны регулярно проходить медицинские освидетельствования для проверки способности безопасно управлять транспортными средствами. Это нововведение призвано сократить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с пожилыми водителями, и повысить безопасность на дорогах.

В пояснении к законопроекту Даванков приводит данные Министерства здравоохранения РФ, согласно которым с возрастом у людей естественным образом снижается острота чувств и когнитивные способности. Становится хуже кратковременная память, замедляется реакция. Эти изменения могут создавать дополнительные риски при вождении.

Как это работает сейчас?

Сегодня в России водителям требуется проходить медицинское освидетельствование в следующих случаях:

  1. При замене водительского удостоверения каждые 10 лет.
  2. При возврате прав после лишения права управления транспортным средством.
  3. При восстановлении прав после отбытия наказания, связанного с запретом на вождение.

В то же время, законодательство не содержит дополнительных требований для водителей старше определенного возраста, что и пытается изменить новый законопроект.

Как это устроено в других странах?

Даванков отметил, что многие страны уже ввели дополнительные меры контроля для пожилых водителей:

  • Италия: Водителям старше 50 лет требуется обновлять права каждые пять лет, а после 75 лет — каждые три года.
  • Испания: После 65 лет водители проходят медкомиссию каждые пять лет.
  • Великобритания: Водителям после 75 лет необходимо сдавать тесты на знание правил дорожного движения.

Эти меры позволяют учесть возрастные изменения, влияющие на вождение, и снизить риск аварий.

Позиции сторон: поддержка и критика

  • Сторонники инициативы:

Сторонники законопроекта подчеркивают, что регулярные медицинские осмотры помогут выявить и предотвратить потенциальные риски. Это особенно актуально в условиях, когда количество пожилых водителей увеличивается вместе с ростом продолжительности жизни.

  • Критика законопроекта:

Оппоненты инициативы, среди которых и сами пожилые водители, высказывают опасения по поводу ограничения их прав. Для многих автомобиль — это не просто способ передвижения, но и символ независимости и активности в пожилом возрасте. Дополнительные требования к медицинскому освидетельствованию могут восприниматься как ущемление их прав на свободу передвижения.

Мнение экспертов

Доктор медицинских наук Ольга Сидорова считает, что такие проверки могут быть полезны для оценки реального состояния здоровья пожилых водителей: «Каждый человек стареет по-своему. Обязательное освидетельствование после 80 лет поможет определить, могут ли водители безопасно управлять автомобилем, или им стоит задуматься об альтернативных способах передвижения».

Что ожидает водителей?

Если законопроект будет принят, водителям старше 80 лет потребуется проходить медицинские комиссии через определенные интервалы времени. Частота осмотров и их порядок будут разработаны дополнительно. Это решение призвано не только повысить безопасность на дорогах, но и дать возможность оценивать состояние здоровья пожилых водителей более объективно.

Введение обязательных медицинских проверок для водителей старше 80 лет — это тема, вызывающая оживленные споры. С одной стороны, инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения. С другой стороны, она поднимает вопросы о правах и свободах пожилых граждан. Важно, чтобы обсуждение этого законопроекта было всесторонним и учитывало интересы всех участников дорожного движения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

В Казани мигранты бросили в полицейскую машину открытую банку с напитком

Новости России

день назад

Россияне назвали профессии будущего из метавселенных

обработка от клопов цена в москве

Лонгриды

10 часов назад

Голубые озера: обновленный туризм и новые правила

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

мастер-сантехник в Челябинске

Новости Казани

день назад

Пропавшего 15-летнего подростка 11 сентября нашли утонувшим

Лонгриды

20 часов назад

«Должны появиться на всех трассах города»: рассказываем, где еще в Казани установят шумозащитные экраны

Новости Татарстана

день назад

Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Новости Татарстана

день назад

Чиновница в РТ предложила пересмотреть перечень освобождающих от армии болезней

Новости Казани

день назад

Горьковское шоссе в Казани обещают закончить в ноябре
Новости Татарстана
3 часа назад

Бухгалтерша БСМП в Челнах спасла жизнь знакомому

По словам сотрудницы, знакомый, к счастью, приш...

Новости Казани

4 часа назад

В Казани со 2 октября ограничат движение на улицах Чистопольской и Меридианной

Новости России

день назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительница Челнов 11 сентября выиграла 100 тысяч рублей от Ак Барс Банка

Новости Татарстана

6 часов назад

Мастер из Самары создал шоколад со вкусом кубинских сигар
Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпр...
Новости Татарстана
2 часа назад

Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпринимателям из Альметьевска

Новости Татарстана

7 часов назад

В Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане Т-Банк оштрафовали на 500 тысяч за рекламные звонки и рассылку

Новости Казани

7 часов назад

ВАДА скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать Камилу Валиеву
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами
Новости Казани
3 часа назад

В Казань завезли 20 автобусов с кондиционерами