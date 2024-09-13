Водителей старше этого возраста будут лишать водительского удостоверения — кого затронет?

В Государственной Думе представлен новый законопроект, который может существенно изменить правила для пожилых водителей в России.

Вице-спикер Госдумы и представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил внести требование обязательного прохождения медицинской комиссии для граждан, достигших 80 лет, которые планируют продолжать вождение, сообщает rg.ru.

Суть нового законопроекта

Инициатива предполагает, что водители, перешагнувшие 80-летний рубеж, будут обязаны регулярно проходить медицинские освидетельствования для проверки способности безопасно управлять транспортными средствами. Это нововведение призвано сократить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с пожилыми водителями, и повысить безопасность на дорогах.

В пояснении к законопроекту Даванков приводит данные Министерства здравоохранения РФ, согласно которым с возрастом у людей естественным образом снижается острота чувств и когнитивные способности. Становится хуже кратковременная память, замедляется реакция. Эти изменения могут создавать дополнительные риски при вождении.

Как это работает сейчас?

Сегодня в России водителям требуется проходить медицинское освидетельствование в следующих случаях:

При замене водительского удостоверения каждые 10 лет. При возврате прав после лишения права управления транспортным средством. При восстановлении прав после отбытия наказания, связанного с запретом на вождение.

В то же время, законодательство не содержит дополнительных требований для водителей старше определенного возраста, что и пытается изменить новый законопроект.

Как это устроено в других странах?

Даванков отметил, что многие страны уже ввели дополнительные меры контроля для пожилых водителей:

Италия: Водителям старше 50 лет требуется обновлять права каждые пять лет, а после 75 лет — каждые три года.

Испания: После 65 лет водители проходят медкомиссию каждые пять лет.

Великобритания: Водителям после 75 лет необходимо сдавать тесты на знание правил дорожного движения.

Эти меры позволяют учесть возрастные изменения, влияющие на вождение, и снизить риск аварий.

Позиции сторон: поддержка и критика

Сторонники инициативы:

Сторонники законопроекта подчеркивают, что регулярные медицинские осмотры помогут выявить и предотвратить потенциальные риски. Это особенно актуально в условиях, когда количество пожилых водителей увеличивается вместе с ростом продолжительности жизни.

Критика законопроекта:

Оппоненты инициативы, среди которых и сами пожилые водители, высказывают опасения по поводу ограничения их прав. Для многих автомобиль — это не просто способ передвижения, но и символ независимости и активности в пожилом возрасте. Дополнительные требования к медицинскому освидетельствованию могут восприниматься как ущемление их прав на свободу передвижения.

Мнение экспертов

Доктор медицинских наук Ольга Сидорова считает, что такие проверки могут быть полезны для оценки реального состояния здоровья пожилых водителей: «Каждый человек стареет по-своему. Обязательное освидетельствование после 80 лет поможет определить, могут ли водители безопасно управлять автомобилем, или им стоит задуматься об альтернативных способах передвижения».

Что ожидает водителей?

Если законопроект будет принят, водителям старше 80 лет потребуется проходить медицинские комиссии через определенные интервалы времени. Частота осмотров и их порядок будут разработаны дополнительно. Это решение призвано не только повысить безопасность на дорогах, но и дать возможность оценивать состояние здоровья пожилых водителей более объективно.

Введение обязательных медицинских проверок для водителей старше 80 лет — это тема, вызывающая оживленные споры. С одной стороны, инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения. С другой стороны, она поднимает вопросы о правах и свободах пожилых граждан. Важно, чтобы обсуждение этого законопроекта было всесторонним и учитывало интересы всех участников дорожного движения.

