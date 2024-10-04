Водителей старше этого возраста будут лишать водительских прав

В ответ на растущее общественное беспокойство касательно безопасности на дорогах, Государственная Дума Российской Федерации представила инициативу, направленную на повышение уровня безопасности при вождении.

Согласно новому законопроекту, предложенному фракцией «Новые люди» в рамках осенней сессии этого года, водители старше 80 лет будут обязаны проходить регулярные медицинские комиссионные осмотры для продления удостоверений на вождение.

Главная цель законопроекта заключается в том, чтобы пожилые водители регулярно подтверждали свою способность безопасно управлять автомобилем. Эта инициатива основана на данных Минздрава, свидетельствующих о том, что с возрастом могут ухудшаться физические и умственные способности, что, в свою очередь, увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Общественное мнение по этому поводу разделилось. Сторонники новой меры отмечают возможность сокращения числа аварий благодаря своевременному выявлению медицинских ограничений, тогда как критики утверждают, что это ограничивает свободу и самостоятельность пожилых людей, для которых вождение является важной частью активной жизни.

Необходим баланс между общественной безопасностью и правами пожилых водителей, который можно достичь через медицинские проверки и программы поддержки активности.