Водителей лишат прав на месте за отсутствие только 1 вещи в машине: ГИБДД получило распоряжение
kp.ru
Министерство внутренних дел России представило инициативу о более строгой ответственности за использование устройств, скрывающих или искажающих видимость государственных регистрационных знаков автомобилей.
В соответствии с новыми поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), данные проступки могут привести к лишению прав на управление транспортными средствами на период до полутора лет, а также к конфискации указанных устройств, информирует информационный ресурс ussurmedia.ru.
На сегодняшний день за неправильное размещение номерных знаков или их утаивание предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, принимая во внимание увеличение числа таких правонарушений и развитие технологий, позволяющих легко манипулировать видимостью номеров, власти считают, что существующие меры недостаточно эффективны.
МВД указывает на особую опасность таких действий, так как они мешают эффективному контролю соблюдения ПДД при помощи систем фото- и видеофиксации. Использование так называемых "рамок-перевертышей" или "рамок-откидушек" позволяет водителям избежать ответственности за превышение скорости, проезд на красный свет и неуплату за проезд по платным дорогам.
Предложенные поправки направлены на укрепление дисциплины среди автомобилистов и повышение безопасности дорожного движения. При этом МВД подчеркивает необходимость четкого разграничения между умышленным и случайным скрытием номерных знаков для обеспечения справедливого применения новшеств.