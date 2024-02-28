Водителей лишат прав на месте за отсутствие только 1 вещи в машине: ГИБДД получило распоряжение

Министерство внутренних дел России представило инициативу о более строгой ответственности за использование устройств, скрывающих или искажающих видимость государственных регистрационных знаков автомобилей.

В соответствии с новыми поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), данные проступки могут привести к лишению прав на управление транспортными средствами на период до полутора лет, а также к конфискации указанных устройств, информирует информационный ресурс ussurmedia.ru.



На сегодняшний день за неправильное размещение номерных знаков или их утаивание предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, принимая во внимание увеличение числа таких правонарушений и развитие технологий, позволяющих легко манипулировать видимостью номеров, власти считают, что существующие меры недостаточно эффективны.





За последние годы количество случаев, когда водители устанавливают номерные знаки в нетрадиционных местах или используют специальные устройства для их сокрытия, значительно возросло. Это не только затрудняет идентификацию транспортных средств, но и способствует нарушениям правил дорожного движения, увеличивая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.МВД указывает на особую опасность таких действий, так как они мешают эффективному контролю соблюдения ПДД при помощи систем фото- и видеофиксации. Использование так называемых "рамок-перевертышей" или "рамок-откидушек" позволяет водителям избежать ответственности за превышение скорости, проезд на красный свет и неуплату за проезд по платным дорогам.Предложенные поправки направлены на укрепление дисциплины среди автомобилистов и повышение безопасности дорожного движения. При этом МВД подчеркивает необходимость четкого разграничения между умышленным и случайным скрытием номерных знаков для обеспечения справедливого применения новшеств.