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· Артем Акчурин

Водителей лишат прав на месте за отсутствие только 1 вещи в машине: ГИБДД получило новое распоряжение

Водителей лишат прав на месте за отсутствие только 1 вещи в машине: ГИБДД получило новое распоряжение

gazeta.ru

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Министерство внутренних дел России предложило ужесточить наказание за использование устройств, способных скрывать или изменять видимость государственных регистрационных знаков на автомобилях.

Согласно новым поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, данные нарушения могут повлечь лишение прав на управление транспортными средствами на срок до полутора лет, а также конфискацию самого оборудования. Об этом сообщает информационный портал ussurmedia.ru.

На данный момент за неправильное размещение или скрытие номерных знаков предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, власти считают, что действующие меры стали недостаточно эффективными, учитывая рост числа подобных правонарушений и развитие технологий, способных легко обмануть системы видимости номеров.

За последние годы количество случаев, когда водители ставили номера в нестандартных местах либо использовали специальные устройства для их скрытия, значительно увеличилось. Это не только затрудняет идентификацию автомобилей, но и способствует нарушению правил дорожного движения, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

МВД указывает на особую опасность таких действий, поскольку они мешают эффективному контролю за соблюдением правил дорожного движения при помощи систем фото- и видеофиксации. Использование так называемых рамок-перевертышей или рамок-откидушек позволяет водителям избегать ответственности за превышение скорости, проезд на красный свет и неуплату за проезд по платным дорогам.

Предложенные поправки направлены на усиление дисциплины среди автомобилистов и повышение безопасности дорожного движения. При этом МВД подчеркивает необходимость разграничения между намеренным и случайным скрытием номеров для обеспечения справедливого применения данных нововведений.

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