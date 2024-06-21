«Вода и сплошные антибиотики»: Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка. Не берите ни в коем случае

Российское Роскачество провело масштабное исследование куриного филе, направленное на выявление качества продукции различных брендов.

Особое внимание привлекли результаты анализа продукции от «Мираторг», которая, согласно отчету, показала наихудшие результаты среди изученных образцов.

Проблемы продукции «Мираторг»

Как сообщает портал progorod62, в ходе исследования эксперты Роскачества обнаружили в курином филе «Мираторг» следы антибиотиков и хлороформа, веществ, использование которых в пищевой промышленности строго запрещено. Эти находки вызывают серьезные опасения по поводу безопасности и качества продукта. Также было отмечено, что продукт начинает портиться значительно быстрее, чем у других производителей, что ставит под сомнение заявленные сроки годности и условия хранения.

Отзывы потребителей и маркировка

Несмотря на наличие противоречивых отзывов потребителей, многие из которых высказывают жалобы на качество и свежесть продукции, «Мираторг» продолжает находить своих покупателей. Однако проблемы с маркировкой, выявленные Роскачеством, включая неточности в указании содержания и сроков годности, могут сбивать с толку потребителей и вводить их в заблуждение относительно реального качества продукта.

Потребительская осторожность

Роскачество настоятельно рекомендует покупателям воздержаться от покупки продукции «Мираторг», указанной в «черном списке» недобросовестных производителей. Эксперты советуют тщательно изучать состав продуктов, особенно те, которые предназначены для ежедневного употребления, и обращать внимание на наличие запрещенных добавок и соответствие маркировки фактическому составу.

Публикация результатов исследования Роскачества служит важным напоминанием для всех покупателей о необходимости бдительности при выборе продуктов питания. Осведомленность о составе и качестве продуктов не только поможет защитить здоровье потребителей, но и способствует повышению стандартов производства на рынке, стимулируя производителей к соблюдению норм и требований пищевой безопасности.