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«Вода и сплошные антибиотики»: Роскачество назвало худшего производителя филе цыпленка. Не берите даже со скидкой

Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность, обнаружив серьезные нарушения в производстве куриного филе известного бренда в России.

dzen.ru

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Вопрос качества продуктов питания волнует каждого. Особенно тщательно мы подходим к выбору мяса, ведь от него напрямую зависит здоровье наше и наших близких.

Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло общественность, обнаружив серьезные нарушения в производстве куриного филе известного бренда «Мираторг», сообщает progorod62.

  • Тревожные находки:

В ходе проверки эксперты выявили в курином филе «Мираторг» следы антибиотика и хлороформа — ингредиентов, применение которых в пищевой промышленности строго запрещено. Такие «добавки» могут нанести серьезный ущерб здоровью потребителей.

  • Помимо этого, были отмечены следующие недостатки:

Быстрая порча продукта: несмотря на то, что маркировка соответствовала срокам годности, куриное мясо «Мираторг» начинало портиться значительно раньше, чем продукция конкурентов.

Нарушения в маркировке: хотя пищевая ценность и масса нетто соответствовали заявленным, эксперты выявили неточности в указании другой информации на упаковке.

  • Мнения потребителей разделились:

В то время как одни покупатели хвалят куриное филе «Мираторг» за вкус и свежесть, другие жалуются на его сомнительное качество и быструю порчу. Это еще раз доказывает, что доверять только известности бренда нельзя.

  • «Черный список» Роскачества — предупреждение для потребителей:

По итогам исследования Роскачество составило своеобразный «черный список» производителей куриного филе, продукцию которых не рекомендуется покупать. «Мираторг», к сожалению, попал в этот перечень.

Важно помнить, что информация о качестве продуктов питания должна быть доступна каждому. Будьте внимательны при выборе мяса, внимательно изучайте состав и маркировку, чтобы не подвергать риску свое здоровье!

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