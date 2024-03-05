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· Артем Акчурин

Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве названы лучшие сосиски и сардельки

Внутри только натуральное мясо: в Роскачестве названы лучшие сосиски и сардельки

kp.ru

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Проведя исследование образцов сосисок и сарделек, которые можно найти в российских магазинах, эксперты пришли к выводу, что среди них все же есть некоторые продукты, которые можно употреблять без опасений для своего здоровья. Сообщает ГородКиров.ру.

Главное преимущество этих продуктов перед остальными заключается в том, что их состав содержит натуральное мясо без наличия стафилококка и антибиотиков, которые могут присутствовать в некоторых других продуктах. При проведении анализа была обнаружена только свинина и говядина, без каких-либо следов птицы.


Теперь давайте рассмотрим список сосисок, которые входят в число лучших на рынке. Прежде всего, это "Останкино", "Ремит", "Дымов", "Клинский" и "Окраина". А по поводу сарделек, специалисты рекомендуют обратить внимание на продукцию "Вкусвилл" и шпикачки от "Велком".

В итоге, приобретая эти продукты, вы можете быть уверены в качестве и безопасности для своего здоровья.

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