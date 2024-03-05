Внутри лишь натуральное мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

Проведенные исследования сосисок и сарделек, предлагаемых россиянам в магазинах, позволили экспертам прийти к выводу, что среди них есть продукты, которые можно смело покупать и употреблять в пищу.

Безопасность пищевых продуктов — это один из ключевых аспектов, на которые стоит обращать внимание при покупке продуктов питания. Информация об отсутствии антибиотиков и стафилококка в составе продуктов дает потребителям уверенность в их качестве.

Поэтому российским потребителям советуют обратить свою внимание на сосиски и сардельки под брендами «Останкино», «Ремит», «Дымов», «Окраина», «ВкусВилл» и шпикачки от «Велком», так как эксперты Роскачества признали их продукции самой лучшей и безопасной.

Эти результаты исследования призваны помочь потребителям сделать более осознанный выбор в пользу безопасных и качественных продуктов, с учетом их здоровья и благополучия, сообщает gorodkirov.