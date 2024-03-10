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· Алина Алмакаева

Внутри лишь 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

Внутри лишь 100% мясо: в Роскачестве назвали лучшие сосиски и сардельки

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Проведенные экспертами исследования сосисок и сарделек, доступных в российских магазинах, подтвердили наличие продуктов, которые безопасны для употребления в пищу. Безопасность пищевых товаров играет важную роль при выборе продуктов питания, поэтому потребителям следует обращать внимание на информацию о том, что их состав не содержит антибиотиков и стафилококка. Уверенность в качестве таких товаров дает возможность смело их приобретать.

В свете этой информации, российским потребителям советуется обратить внимание на сосиски и сардельки под брендами "Останкино", "Ремит", "Дымов", "Окраина", "Вкусвилл" и шпикачки от "Велком", которые эксперты Роскачества признали самыми лучшими и безопасными. Такой выбор продукции поможет потребителям сделать осознанный выбор в пользу качественной и безопасной пищи, с учетом их здоровья и благополучия.

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