Внеземное удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

Мир садоводства полон удивительных открытий! Кто бы мог подумать, что обычные картофельные очистки, которые мы привычно отправляем в мусорное ведро, способны творить чудеса на малиннике?

Именно об этом рассказала агроном Ксения Давыдова участникам сообщества "Хибины", поразив их своим нестандартным подходом к удобрению ягодных культур.

В чем же секрет?

1. Подготовка сырья: Тщательно промытые картофельные очистки необходимо хорошенько просушить в духовке до состояния хрустящей корочки.

2. Измельчение: Высушенные очистки измельчаются в блендере до получения однородной "картофельной муки".

Получившийся порошок - настоящий клад для малины! В нем содержится масса полезных микроэлементов. Рассыпьте "муку" вокруг малиновых кустов в мае, и уже скоро вас порадует обильное цветение и богатый урожай крупных, сочных ягод.