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«Вместо зефира и конфет лучше есть это»: опытный фитнес-тренер назвал самую полезную сладость

Вопросы правильного питания и поиска полезных з...

lmbd.ru

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Вопросы правильного питания и поиска полезных заменителей привычных сладостей актуальны как никогда. Многие из нас пытаются ограничить употребление сахара, но отказаться от любимых десертов совсем не так просто.

Известный фитнес-тренер и нутриционист рассказал, какой продукт станет не только вкусной, но и максимально полезной альтернативой зефиру и конфетам.

Главный выбор: сухофрукты

Эксперт подчеркнул, что лучшим заменителем традиционных сладостей станут натуральные сухофрукты. Они не только утоляют тягу к сладкому, но и обеспечивают организм ценными питательными веществами. Например, вяленые фрукты содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье кишечника, укрепляют иммунитет и борются со свободными радикалами.

«Финики, курага и инжир — это настоящие природные энергетики. Они подходят для перекуса, быстро восстанавливают силы и не содержат искусственных добавок», — отметил тренер.

Почему сухофрукты лучше?

Традиционные сладости, такие как конфеты или зефир, содержат большое количество рафинированного сахара, который провоцирует скачки инсулина и может привести к набору лишнего веса. Сухофрукты, напротив, насыщают организм натуральными сахарами, которые усваиваются медленнее и не вызывают резкого подъема уровня глюкозы в крови.

Преимущества сухофруктов:

  • Богаты калием и магнием, необходимыми для здоровья сердца.
  • Содержат железо, которое помогает бороться с усталостью.
  • Улучшают пищеварение благодаря клетчатке.

Как правильно употреблять?

Однако даже с полезными сладостями важно соблюдать меру. Фитнес-тренер советует ограничиваться 30–50 граммами сухофруктов в день, чтобы избежать избытка сахара в рационе. Отличным решением станет сочетание сухофруктов с орехами — такое лакомство обеспечивает организм полезными жирами и продлевает чувство сытости.

Что еще стоит попробовать?

Если сухофрукты не по вкусу, тренер рекомендует попробовать натуральный тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Такой шоколад богат антиоксидантами и способствует улучшению настроения. Главное — избегать вариантов с добавлением сахара и молочных жиров.

Совет от эксперта

«Важно помнить, что здоровое питание — это не отказ от удовольствия, а умение выбирать полезные альтернативы. Если вы хотите побаловать себя сладким, выбирайте продукты, которые не только вкусны, но и полезны для вашего организма», — подытожил тренер.

Теперь вы знаете, чем заменить привычные зефир и конфеты, чтобы сделать свой рацион более полезным без ущерба для вкуса. Попробуйте новый подход к сладостям, и ваше тело скажет вам спасибо.

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