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Вместо тысячи таблеток и мазей: одна сорная трава навсегда избавит от боли в суставах — Мясников раскрыл мудрый бабушкин секрет

Вместо тысячи таблеток и мазей: одна сорная трава навсегда избавит от боли в суставах — Мясников раскрыл мудрый бабушкин секрет

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Фармацевт Ирина Семенова из Оренбурга поделилась в социальной сети интересными свойствами одуванчика, который, по ее словам, обладает удивительным воздействием на состояние суставов и может заменить множество лекарств и мазей.

Одуванчик, уже известный в древней медицине за свои свойства направленные на улучшение пищеварения и функций печени, оказывает активное воздействие на восстановление хрящевой ткани в суставах. Эксперт утверждает, что отвар от одуванчика лекарственного может облегчить состояние и оказать терапевтическое воздействие при заболеваниях суставов, таких как ревматизм, подагра, артрит, благодаря своим активным компонентам, улучшающим обменные процессы в хрящевой ткани.

Известный доктор Александр Мясников подтвердил эти свойства одуванчика, добавив, что это растение может не только улучшить состояние кожи, слизистых оболочек и суставов, но также снизить риск тромбозов, улучшить обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

Для правильного использования одуванчика при проблемах с суставами рекомендуется измельчить корни и листья растения, залить кипяченой водой (не кипятить), настоять и принимать по полстакана 1-2 раза в день. Улучшение состояния может наступить уже через неделю после начала приема. Эти необычные свойства одуванчика представляют интересную альтернативу в сфере заботы о здоровье и могут быть полезны для многих людей, страдающих заболеваниями суставов.

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