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Вместо тысячи таблеток и мазей: один сорняк навсегда избавит от боли в суставах — Мясников раскрыл мудрый бабушкин секрет

Вместо тысячи таблеток и мазей: один сорняк навсегда избавит от боли в суставах — Мясников раскрыл мудрый бабушкин секрет

РИА

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Ирина Семенова, фармацевт из Оренбурга, поделилась в социальной сети интересной информацией о удивительных свойствах определенного растения, способного положительно влиять на состояние суставов. Это растение, известное как одуванчик, обладает потенциалом заменить множество лекарств и мазей благодаря своим целебным свойствам. Сообщают Хибины.ру.

Одуванчик был использован еще в древности для улучшения работы желудка и печени. Недооцененное ранее, сегодня это растение признано эффективным в восстановлении хрящевой ткани суставов.

Эксперт утверждает, что настойка из одуванчика лекарственного обладает облегчающими свойствами и имеет терапевтический эффект при заболеваниях суставов, таких как ревматизм, подагра и артрит, благодаря активным веществам, способствующим улучшению обменных процессов в хрящевой ткани.

Александр Мясников, известный врач, подтверждает, что одуванчик способен улучшить состояние кожи, слизистых оболочек, суставов, снизить риск тромбоза, улучшить обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта.

Чтобы правильно использовать одуванчик при проблемах с суставами, следует измельчить корни и листья этого растения, залить кипятком (не кипящей водой), настоять и принимать по полстакана 1-2 раза в день. Улучшение может наступить уже через неделю.

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