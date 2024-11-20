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Вместо «Сельди под шубой»: на Новый год-2025 приготовьте салат «Король» — станете любимчиком Зеленой Деревянной Змеи

Наступающий 2025 год по восточному календарю — ...

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Наступающий 2025 год по восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Змея ценит изысканность и утонченность, поэтому на новогоднем столе должны присутствовать блюда, соответствующие ее вкусам.

Отойдите от традиционной «Сельди под шубой» и удивите своих гостей новым салатом «Король», который не только вкусен, но и символичен для встречи Нового года.

Салат «Король»: что это такое?

Салат «Король» — это праздничное блюдо, сочетающее в себе богатство вкусов и изысканность подачи. Его ингредиенты символизируют изобилие и благополучие, что идеально подходит для года Змеи.

Ингредиенты салата «Король»:

  • Креветки — 300 г (очищенные)
  • Авокадо — 2 шт. (спелые)
  • Яйца — 3 шт. (вареные вкрутую)
  • Кукуруза — 1 банка (консервированная)
  • Зеленый лук — для украшения
  • Майонез — для заправки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление салата «Король»:

  1. Креветки: Отварите креветки до готовности в подсоленной воде, очистите их.
  2. Авокадо: Нарежьте авокадо маленькими кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.
  3. Яйца: Нарежьте яйца на мелкие кубики.
  4. Смешивание ингредиентов: Смешайте креветки, авокадо, яйца и кукурузу в большой миске. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
  5. Украшение: Украсьте салат зеленым луком и, если есть возможность, небольшим количеством черной икры сверху.

Почему салат «Король» подходит для года Змеи?

Змея в восточной астрологии символизирует мудрость и изобилие. Салат «Король», со своими изысканными и дорогими ингредиентами, отлично подходит для символизации этих качеств. Креветки и авокадо не только делают блюдо питательным, но и добавляют нотку роскоши, что особенно ценится в год Змеи.

Как подать салат «Король»?

Подавать салат лучше всего в красивом стеклянном салатнике или на плоском блюде, украшенном листьями салата и дольками лимона. Это не только подчеркнет изысканность блюда, но и добавит праздничное настроение на вашем столе.

Салат «Король» — прекрасная альтернатива традиционным новогодним блюдам. Он не только радует глаз, но и удовлетворяет самые изысканные вкусовые предпочтения. Подготовив такое блюдо, вы не только порадуете гостей, но и сможете привлечь благосклонность Зеленой Деревянной Змеи, обеспечив себе год, полный успехов и достатка.

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