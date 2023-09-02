Власти РФ смягчили условия для получения ипотеки: кого коснется

По последним изменениям в правительственной политике, возможность оформления ипотеки для IT-специалистов в России значительно упрощена. Теперь, при оформлении кредитов, требования к минимальному уровню заработной платы для сотрудников IT-компаний уже не учитываются.





Согласно официальным данным, молодые IT-специалисты в возрасте до 36 лет теперь могут претендовать на льготную ипотеку без необходимости соответствовать требованиям по минимальной заработной плате. Это важное решение позволит значительному числу сотрудников IT-отрасли приобрести собственное жилье.Ранее работники IT-компаний в городах-миллионниках должны были иметь ежемесячный доход не менее 120 тысяч рублей, чтобы иметь право на льготную ипотеку. В небольших городах специалистам требовалось зарабатывать не менее 70 тысяч рублей в месяц. Однако эти ограничения больше не актуальны благодаря новшествам в правительственной политике по отношению к IT-специалистам.